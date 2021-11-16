Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Задержан за взятку Брал деньги за общее...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Задержан за взяткуБрал деньги "за общее покровительство". Врио заместителя губернатора Григорий Вишневский задержан за крупную взятку.- Планка иммунизацииКоличество детей, переболевших коронавирусом, выросло в 4 раза. Насколько успешно в школах и детсадах проходит вакцинация педагогов?- Добрые делаДелать добро на свое шестнадцатилетие. Молодогвардейцы устроили праздник для многодетных и малоимущих семей.