Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Задержан за взятку
Брал деньги за общее...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Задержан за взятку
Брал деньги "за общее покровительство". Врио заместителя губернатора Григорий Вишневский задержан за крупную взятку.
- Планка иммунизации
Количество детей, переболевших коронавирусом, выросло в 4 раза. Насколько успешно в школах и детсадах проходит вакцинация педагогов?
- Добрые дела
Делать добро на свое шестнадцатилетие. Молодогвардейцы устроили праздник для многодетных и малоимущих семей.