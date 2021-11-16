Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Грязная история Грязная пена с Большой Липни сошла, а...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Грязная историяГрязная пена с Большой Липни сошла, а осадок остался. Сегодня Росприроднадзор возьмёт пробы загрязненной воды и почвы в Петушинском районе.- Антиковидные мерыОбязательная вакцинация сотрудников и загрузка зала не более 50 процентов. Как отельеры и рестораторы относятся к введению обязательных QR-кодов с 15 декабря?- Сказочная столоваяСредневековье и герои знаменитых мультфильмов. Как восьмиклассница Ксения Исаева сама украсила школу?