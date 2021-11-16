По данным СМИ, причина - получение взятки при строительстве школы. «Силовики» пока не комментируют эту информацию.

Задержан врио вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский. В Белом доме прошли следственные действия. Об этом сообщили наши коллеги изПо данным СМИ, причина - получение взятки при строительстве школы. «Силовики» пока не комментируют эту информацию.Григорий Вишневский назначен на пост18 марта текущего года. Он курирует социальную сферу, в том числе образование. Ранее он работал на разных должностях в федеральных структурах власти.