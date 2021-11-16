Эксклюзив Итоги осенней стадии первенства России по футболу во втором дивизионе. Владимирское...

ЭксклюзивИтоги осенней стадии первенства России по футболу во втором дивизионе. Владимирское "Торпедо" завершило год гостевой победой над "Знаменем труда".Единственный гол на счету Дмитрия Калабухова. Напомним, в прошлом туре он забил сразу три мяча. При этом уже на четырнадцатой минуте владимирская команда осталась в меньшинстве- защитник Александр Зенин получил вторую желтую карточку. Две победы в последних двух турах позволили черно-белым подняться на девятое место.Сергей Дубровин, старший тренер "Торпедо" (Владимир):- Был отрезок такой , эмоционально тяжелый , психологически тяжелый - какую-то оценку давать вообще не хотелось, нужно было вылезти из этой ямы. Искали пути- поздновато нашли. Но оценку я не могу дать пока- ни ребятам, ни команде, ни себе. Сяду чуть попозже, улягутся страсти - сяду за анализ и тогда уже можно будет говорить более конкретно о проблемах и хороших вещах и какой-то оценке.Футбольный клуб "Муром" в последнем матче осени матче сыграл нулевую ничью со второй командой московского Динамо. Коллектив с берегов Оки вошел в шестерку лучших команд. То есть в весенней стадии первенства "Муром" попадет в "группу победителей", а "Торпедо" в "группу аутсайдеров". Очки, набранные на первом этапе сохранятся лишь за матчи с командами - участницами подгруппы.