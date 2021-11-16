Он пообещал коммерсанту не допустить возможных негативных последствий для его компании по исполнению одного из госконтрактов в социальной сфере, которую курирует чиновник.

Следственный комитет России по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье о взятке в крупном размере в отношении замгубернатора . Следователи будут ходатайствовать об аресте чиновника.По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года за покровительство врио заместителя губернатора Владимирской области получил незаконное вознаграждение в размере не менее 600 тысяч рублей. Госслужащего задержали с поличным.Он пообещал коммерсанту не допустить возможных негативных последствий для его компании по исполнению одного из госконтрактов в социальной сфере, которую курирует вице-губернатор.Следователем будет направлено ходатайство об аресте высокопоставленного должностного лица.В настоящее время проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с сотрудниками ФСБ.