Молодой гвардии регионального отделения Единой России исполнилось 16 лет. Как отметили праздник...

"Молодой гвардии" регионального отделения "Единой России" исполнилось 16 лет. Как отметили праздник волонтёры? Расскажет Мария Городская.Свое шестнадцатилетие «Молодая гвардия» отмечает очередной волонтёрской акцией - в Ковровском районе организован праздник для детей из многодетных и малоимущих семей с конкурсами и мастер-классами. Например, по верховой набойке.Ирина Швецова, руководитель мастерской народного умельца "Родники прекрасного":- У нас есть традиционные штампы, которые издревле набивали на ткани, на одежду, использовали наши предки.Особенно впечатлил ребят твистинг - превращение шариков в фигуры животных или в мушкетерскую шпагу. Такие праздники прошли также в Кольчугине и Гусь-Хрустальном. Больше всего в них нуждаются родители, рассказывает многодетная мама, Екатерина Ямашкина. У неё шесть детей, самому младшему - три года.Екатерина Ямашкина, многодетная мама:- Сейчас очень мало в наше время радостей для детей. С этой пандемией, сами понимаете, в основном, сидим дома. А детям очень важно играть, веселиться. Дома сами с собой - это одно, а всё-таки такая компания весёлая, ещё и с такими людьми замечательными.Все 16 лет - на благо людей. Если хоть раз кому-то помог, отказаться от этой работы невозможно, рассказывает волонтёр Светлана Царёва.Светлана Царёва, волонтёр "Молодой гвардии":- Приходить к пожилым людям и видеть их искреннюю радость, слёзы на глазах - это самое трогательное.Волонтёры помогли оформить и подать заявку студентам областного колледжа культуры и искусства на участие во всероссийском конкурсе МГЕР "Студактив". Колледж вошёл в десятку победителей. Деньги, почти двести тысяч рублей, потратят на обустройство комнаты отдыха в общежитии.Николай Абрамов, студент 4 курса Владимирского областного колледжа культуры и искусства:- Это единственное место, где можно собраться студентам после занятий. Сделать общее дело, выполнить домашнее задание, какое-то творческое задание.Сертификат Николаю Абрамову вручил Павел Кутузов - руководитель регионального отделения "Молодой гвардии". Теперь в комнате отдыха сделают косметический ремонт, в ней появятся проектор, новые столы, удобные кресла. В проект ещё вносятся поправки, но комната точно станет современной зоной отдыха.Павел Кутузов, руководитель регионального отделения МГЕР:- Здесь можно будет проводить мероприятия по просмотру фильмов и в то же время ребята могут в свободное время посмотреть спортивные соревнования и все, что им будет интересно.Владимирские молодогвардейцы уже не представляют своей жизни без волонтёрской работы. За 16 лет сделано немало, но впереди ещё больше. Скоро стартуют новогодние акции помощи.Мария Городская, Семён Карпов. "Вести-Владимир".