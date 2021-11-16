На 16 ноября иммунизацию прошли 5318 сотрудников школ, детских садов и учреждений допобразования.

Во Владимире на 16 ноября 5318 сотрудников школ, детских садов и учреждений допобразования вакцинировались от коронавируса, что составляет 74,9%. Численность переболевших ковидом - более 600. В среднем коллективный иммунитет в сфере образования составляет 83,5%.«В тех учреждениях, где уровень иммунизации высокий, болеют реже», - уточнила начальник управления образования Елена Малик.В 10-ой школе привились 92%. В школе №33 – 88%, №43 – 92,7%, №34 и №49 - больше 80%. При этом за шесть месяцев в перечисленных учреждениях наблюдается максимум по одному переболевшему.Обратная сторона.В 8-ой вечерней школе показатель иммунизации составляет 51%, а за последние полгода выявлено 10 инфицированных, школа №41 – 54,7%, 16 заразившихся, №40 – 60% и 14 человек с диагнозом COVID-19, 17-ый лицей – 54% и 9 человек с ковидом, школа №16 - 61%, 11.Аналогичная картина складывается в ДОУ. В детских садах №№18,15, 30,43, 54, 96 – 90% вакцинированныхи не больше двух переболевших. Для сравнения в 68-ом детском садике - 54% и 19 положительных тестов.В прошлом году в октябре насчитывалось 70 случаев заражения детей опасным вирусом. В октябре 2021 – 274 ребёнка.«Молодёжь тоже по-разному переносит болезнь, есть разные истории. В каникулы удалось разобщить ребят. Это получилось. Сейчас почти нет инфицированных детей», - уточнила Елена Сергеевна.Отвечая на вопрос об отстранённых сотрудниках, она уточнила, что есть постановление Роспотребнадзора, которое обязывает привить сотрудников сферы образования.«Приходя в образование, человек должен понимать, что здесь предъявляются особые требования к его здоровью. Педагоги ежегодно прививаются от гриппа, проходят диспансеризацию. Прививка от COVID-19 такая же защита, как и другие прививки. Отстранённых никто не увольняет, мы ждём их на работу», - подчеркнула Елена Малик.Точное количество антипрививочников среди владимирских учителей и воспитателей пока неизвестно.«Многие колеблются, а потом коллега или друг заболевает. В таких случаях люди часто принимают решение всё-таки сделать прививку», - добавила она.По информации управления образования, среди провакцинированных сотрудников нет случаев тяжелого течения коронавируса.Напомним, утром 16 ноября стало известно, что во Владимире из-за отсутствия прививочного сертификата от работы