Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает своих клиентов-физических лиц принять участие в традиционной акции «В Новый год – без долгов!» и выиграть приз. Для этого нужно до 31 декабря ..

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает своих клиентов-физических лиц принять участие в традиционной акции «В Новый год – без долгов!» и выиграть приз. Для этого нужно до 31 декабря 2021 погасить задолженность за отопление, горячую воду и электричество и внести рекомендуемый авансовый платеж за декабрь.Клиентам, которые выполнят все условия, автоматически спишут пени, кроме тех потребителей, у которых есть судебные решения! Этой категории клиентов необходимо обратиться с письменным заявлением в офис продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс».Обращаем внимание, что списание пени будет произведено только при полном погашении имеющейся задолженности, за исключением пени и госпошлины, взысканных в судебном порядке.«ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание клиентов, что рекомендуемый авансовый платеж за декабрь выставляется только для участия в акции «В Новый год без долгов!» и не является обязательной для оплаты. В установленные сроки клиенты компании получат счета за декабрь 2021 года, в которых уже будут учтены платежи, совершенные до конца года.Розыгрыш призов среди потребителей состоится в феврале 2022 года. Победителей определят случайным выбором. Итоги акции будут опубликованы организатором в средствах массовой информации, а также на официальном сайте компании: https://vladimir.esplus.ru.Акция проводится на всей территории деятельности Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», при этом победители обязательно будут определены в каждом муниципальном районе присутствия компании.Для своевременной оплаты счетов клиенты могут обратиться в любое отделение «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимирской области, а также воспользоваться дистанционным сервисом «Личный кабинет», пройдя по ссылке «Onlinе оплата без регистрации». Информация об условиях акции размещена на сайте Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».