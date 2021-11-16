В 2021 году Владимирский филиал направил на подготовку коммуникаций двух областных центров к зиме порядка 1,8 млрд рублей. Выполнен ремонт котельных, электростанций, переложено порядка 27,6 километра трубопровода.

Документ подтверждает выполнение требований по подготовке оборудования и теплосетей компании к работе при максимальных нагрузках в осенне-зимний период. Об этом рассказали в пресс-службе филиала.Получению паспорта предшествовала ремонтная кампания на Владимирской ТЭЦ-2, Ивановских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, котельных, магистральных и разводящих инженерных сетях.В 2021 году Владимирский филиал направил на подготовку коммуникаций двух областных центров к зиме порядка 1,8 млрд рублей. Выполнен ремонт котельных, электростанций, переложено порядка 27,6 километра трубопровода.На предприятии сформирован запас резервного топлива - 19,8 тыс тонн мазута и 46,49 тыс тонн угля.Принятые меры позволят обеспечить надёжное прохождение отопительного периода во Владимире, Иванове и Юрьев-Польском.