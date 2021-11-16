Мониторинг затронул 26 автобусов, четыре троллейбуса и шесть легковых такси.

Во Владимирской области в ходе проверок соблюдения масочного режима в общественном транспорте 15 и 16 ноября нарушителей антиковидных мер не выявлено. Мониторинг затронул 26 автобусов, четыре троллейбуса и шесть легковых такси.Проведены профилактические разъяснительные беседы с водителями и кондукторами.«По поручению регионального оперативного во Владимире продолжается ежедневный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», - рассказали в департаменте транспорта.Мероприятия продолжатся в соответствии с разработанным графиком.