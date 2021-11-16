В городском управлении образования пояснили, что замена педагогам уже найдена.

Во Владимире шесть воспитателей детского сада №35 отстранены от работы без сохранения зарплаты из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Об этом рассказали наши коллеги изПорядка 90 детей в трёх группах останутся без воспитателей, к которым они уже привыкли. В городском управлении образования пояснили, что замена педагогам уже найдена.В пресс-службе мэрии добавили, что цель отстранения – исключение ситуаций, ставящих под угрозу жизнь и здоровье детей.На основании постановления Роспотребнадзора заведующая образовательным учреждением издала соответствующий приказ. Городские власти намерены планомерно разъяснять сотрудникам всех сфер, подлежащих обязательной иммунизации, необходимость привиться от COVID-19 с целью улучшения эпидемиологической обстановки.