В случае добровольного отказа, помещение сносится в принудительном порядке. Расходы на ликвидацию и вывоз также оплачивает собственник. Стоимость работ в среднем составляет от 15 до 25 тысяч рублей.

Владимирские власти продолжают демонтаж незаконно установленных гаражей, которые препятствуют благоустройству, строительству дорог, объектов инфраструктуры и уродуют облик города.В прошлом году в областной столице убрали свыше 820 таких конструкций. В 2021 году запланирован демонтаж свыше 370, а в 2022 - более 770.«Если владелец не имеет договора аренды земельного участка, то его гараж признаётся самовольной постройкой и подлежит сносу за счет средств хозяина», - напомнили в мэрии.В случае добровольного отказа, помещение сносится в принудительном порядке. Расходы на ликвидацию и вывоз также оплачивает собственник. Стоимость работ в среднем составляет от 15 до 25 тысяч рублей.«Во избежание дополнительных издержек мэрия рекомендует владельцам в разумные сроки освободить самовольно занятые земли», - подчеркнули в горадминистрации.