Из общей доли владимирцев - 14,7% заполнили анкету на портале госуслуг.

Во Владимирской области завершилась Всероссийская . В нашем регионе полнота охвата населения переписью составила 99,2%.«Целевой показатель охвата в 90% выполнен», − доложил глава Владимирстата Александр Быков.Из общей доли владимирцев - 14,7% заполнили анкету на портале госуслуг.Данные, полученные в ходе кампании, лягут в основу экономических и социальных показателей, влияющих на бюджетное финансирование 33-го региона на ближайшие 10 лет.