В начале выпуска - к главной теме дня. Григорий Вишневский, врио заместителя губернатора,...

В начале выпуска - к главной теме дня. Григорий Вишневский, врио заместителя губернатора, подозревается во взятке в крупном размере. Высокопоставленный чиновник задержан. Региональным управлением Следственного Комитета возбуждено уголовное дело. Слово - Марии Платанюк.Задержан за взятку в крупном размере. Новый факт, казалось бы, в идеальной доселе биографии молодого управленца Григория Вишневского. Громкое коррупционное дело - под занавес года. В политическом поле региона Вишневский появился при экс-губернаторе Сипягине. 44-летний уроженец Находки Приморского края, выпускник РУДН и РАНХИГС. За плечами - московский центр "Открытое правительство" и работа помощником вице-премьера.В администрации области Вишневский курировал вопросы образования, культуры, спорта, молодёжной политики. И был довольно активен в медиа-пространстве.Вот врио заместителя губернатора вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом. Ревакцинируясь в мобильном пункте.А это одно из первых появлений теперь уже фигуранта уголовного дела перед камерами. Весной в селе Ворша вместе с волонтёрами Григорий Вишневский приводил в порядок территорию храма, связанного с именем Александра Невского. В интервью Григорий Николаевич рассуждал об исторической памяти и рассказывал, что очень любит работать руками.Григорий Вишневский, врио заместителя губернатора Владимирской области:- Я очень люблю не просто субботники. Дома даже, газон стричь никого не приглашаю. Делаю всё сам. Это с рождения у меня - копаться в земле. Бабушка у меня розы выращивает.По версии следствия, незаконное денежное вознаграждение Григорий Вишневский получил с августа по ноябрь этого года. Это была "такса" за общее покровительство. Не менее 600 тысяч рублей. Эпизод, очевидно, не был единственным.Мария Серова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области:- При получении очередной части взятки подозреваемый был задержан. Согласно имеющимся сведениям, Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможных негативных последствий для его фирмы по одному из государственных контрактов в курируемой сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов.Задержание подчинённого сегодня прокомментировал глава Владимирской области Александр Авдеев. Напомнив о "кодексе чести". Доверие жителей области, справедливость и исполнение законов - основные требования для любого чиновника и человека, облечённого властью.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Я категорически, категорически настаиваю на том, что места коррупции в органах власти нет и не будет. Потому для всех тех, кто думает, что его деятельность противоправная останется непрозрачной - это полное заблуждение. И мы здесь вместе с правоохранительными органами должны навести полный порядок в распоряжении имуществом, в распоряжении средствами, которые выделяются на национальные проекты, во взаимодействии бизнеса и власти. Поэтому, безусловно, такие сотрудники не будут работать в органах власти.Кадровые решения, по словам главы региона, последуют незамедлительно. Вишневский будет отстранён от должности.В ближайшее время в отношении него судом будет избрана и мера пресечения. Следствие ходатайствует о заключении Григория Вишневского под стражу. Расследование резонансного уголовного дела продолжается во взаимодействии с органами ФСБ России.Мария Платанюк, Егор Герасимов. "Вести-Владимир".