О задержании врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского сообщили федеральные СМИ. Уже ночью ТАСС сообщил, ссылаясь на источник во властных структурах, что Вишневский

О задержании врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского сообщили федеральные СМИ. Уже ночью ТАСС сообщил, ссылаясь на источник во властных структурах, что Вишневский задержан 11 ноября, а в администрации области прошли следственные действия. По данным ряда СМИ, задержание Вишневского связано с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира