Врио вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский задержан правоохранительными...

Врио вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский задержан правоохранительными органами, информирует ТАСС. В понедельник в администрации Владимирской области прошли следственные действия.По данным ряда СМИ, задержание Вишневского связано с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина.Экс-губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 18 марта 2021 года назначил Григория Вишневского временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Владимирской области. Он курирует вопросы социального развития региона. В конце сентября Сипягин написал заявление о досрочной отставке с поста губернатора в связи с переходом на работу депутатом Госдумы. Президент России Владимир Путин 4 октября принял его отставку.