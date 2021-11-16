Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского. Он подозревается в совершении преступления,

Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере). По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2021 года за общее покровительство врио