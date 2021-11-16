16.11.2021

2021-11-16 12:35:26

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (43(9789) от 16 ноября 2021 года).

БЛАГОДАРИМ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в Главном управлении МВД России по г. Москве состоялась церемония награждения сотрудников столичной полиции государственными и ведомственными наградами. Читайте на странице 2.



СИМВОЛУ МУЖЕСТВА — БЫТЬ!

Справочные материалы, посвящённые начальнику Управления внутренних дел Черёмушкинского райисполкома Льву Львову, встретившему смерть при выполнении служебного задания, обычно сопровождаются фотографией мемориальной доски, установленной на одном из зданий улицы, названной в честь милиционера. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЕ

Читайте на странице 2.



БУДУЩЕЕ «КИБЕРПОЛИЦЕЙСКИХ» — НЕ ЗА ГОРАМИ!

Общество оказалось не совсем готово к цифровизации. Например, информация о личных денежных накоплениях, да и, собственно говоря, вся повседневная жизнь человека сегодня связана с одним устройством — смартфоном. Продолжение на странице 3.



НАРОДНЫЙ СЛУЖИТ В ЗЮЗИНО

Подведены итоги второго этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». По его результатам среди участковых уполномоченных полиции ГУ МВД России по г. Москве первое место занял майор полиции Роман ДАНИЛОВ, который несёт службу в ОМВД России по району Зюзино. Читайте на странице 4.



ПРИНОСЯ ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Замоскворечье лейтенант полиции Алексей ПШЕНИЧНЫЙ стал одним из лучших представителей своей службы по итогам конкурса «Народный участковый». Читайте на странице 4.



ДОВЕРИЕ, КОТОРОЕ ОКРЫЛЯЕТ

Не так давно были подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый». Они оказались весьма любопытными для УВД по СЗАО. Читайте на странице 5.



«РАБОТАТЬ, КАК АНИСКИН»

Накануне Дня участковых уполномоченных полиции начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по ЮВАО подполковник полиции Андрей АРХИПОВ ответил на вопросы корреспондента «Петровки, 38». Продолжение на странице 5.



ЗАГЛЯДЫВАТЬ В БУДУЩЕЕ

По итогам 2020 года лучшей тыловой службой признано подразделение УВД по СВАО. Читайте на странице 6.



НАС ЦЕНЯТ ЗА РАБОТУ

О профессиональных удачах корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказал старший оперуполномоченный ОКОН УВД по ЦАО капитан полиции Павел ФЕДОСОВ. Читайте на странице 6.



ВЫЯВЛЯЛИ ПО СЕКТОРАМ

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УВД по СВАО приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии, направленном на выявление и пресечение правонарушений на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы. Читайте на странице 7.



ВАГОН И МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕЖКА

Всем нам хорошо знакомы магазинные тележки для транспортировки покупок. И большинству из нас, живущих в столице, приходилось наблюдать эти тележки не только в зале гипермаркета или его парковочной зоне, но и во дворе собственного дома. Подробности читайте на странице 7.



ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО!

Недавно оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮВАО и ОМВД России по г.о. Жуковский Московской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых в похищении человека. Продолжение на странице 8.



ЕСЛИ ПРИШЛИ С УСЛУГАМИ...

Мошенник Остап Бендер из произведений Ильи Ильфа и Евгения Петрова знал множество «сравнительно честных способов отъёма денег» у граждан. Многие из них были основаны на том, что «великий комбинатор» посещал намеченную жертву на дому под видом представителя проверяющей, контролирующей или другой подобной организации. Подробности читайте на странице 8.



«ВЕЗЁТ ТОМУ, КТО ВЕЗЁТ»

Однажды, более шести лет назад, наша газета уже писала об этом человеке. В рубрике «Лучший по профессии». Тогда молодой сыщик Алексей МАКАРОВ выиграл городской конкурс среди оперативников уголовного розыска. Читайте на странице 9.



СЛЕД ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Эксперт 2-го отдела (специальных экспертиз и учётов) ЭКЦ УВД по СВАО капитан полиции Владимир МАКРИДИН поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2007 года. Начинал с должности милиционера патрульно-постовой службы в отделе милиции по охране ВВЦ города Москвы (ныне это ОМВД по обслуживанию ВДНХ). Читайте на странице 9.



«НАС НАДЕЛЯЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»

К славной плеяде муровцев, известных громкими раскрытиями резонансных преступлений, принадлежит Алексей СИДОРОВ. Уже четверть века ветеран находится на заслуженном отдыхе и в последнее время избегает суеты и публичности. Читайте на странице 10.



ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО ЛЕГЕНДЫ…

Легендой называют в УВД по ЮЗАО полковника милиции Александра НЕСТЕРОВА. И вполне заслуженно! Читайте на странице 11.



В МОСКВЕ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ ШВАХ

В истории Москвы 1865 год отмечен несколькими событиями. Во-первых, в Белокаменной появились газовые фонари уличного освещения. Во-вторых, московским военным генерал-губернатором стал князь Владимир Андреевич Долгоруков. Читайте на странице 12.



ВО ГЛАВЕ С БОРОДОЙ

В будущем году московская полиция отметит трёхсотлетие. За три века её истории произошло много разных важных событий. Продолжение на странице 13.



СТОИТ ЛИШЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПРИГЛЯДЕТЬСЯ

Как она, улица, будучи продолжением Маросейки, стала называться Покровкой? Своё новое название эта местность получила по старинной церкви, воздвигнутой в районе Ильинских ворот в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, празднуемого 1 (14) октября. Читайте на странице 13.



ПДД ДЛЯ ИНТЕРНЕТА

Помните про знаменитое восстание луддитов из школьной программы? Недовольные тем, что их ручной труд заменили машины, британские ткачи в 1811 году в пух и прах разгромили тысячи ткацких станков, разрушили десятки фабрик. Читайте на странице 14.



ЗВЕЗДА СЕЗОНА — ПОЖЕЛТЕВШИЙ ЛИСТ

Подробности читайте на странице 15.



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