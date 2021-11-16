Эксклюзив
Сделать мир чуточку чище с помощью творчества решил Николай Абрамов, житель села...
Эксклюзив
Сделать мир чуточку чище с помощью творчества решил Николай Абрамов, житель села Караваево Петушинского района.
Одно из многочисленных увлечений молодого человека - вязание ковриков крючком. Только вот нитки у него необычные, крайне долговечные, из пластиковых пакетов. "Когда увидел такой способ вязания в интернете", рассказывает Николай, "все пакеты дома изрезал". Теперь друзья и близкие постоянно просят его связать что-нибудь новенькое.
Николай Абрамов, житель села Караваево, Петушинский район:
- Их можно и в баню, их можно и в душ, потому что они целлофановые. С ними ничего не будет, как с обычными из ниток. Они очень яркие получаются, многоразовые, интересные.
- Ты говоришь, что хотел бы акцию во Владимире сделать?
- Да, попробовать запустить во Владимире акцию "Дай пакету вторую жизнь". Потому что пакеты мы используем и выкинули, а он очень долго разлагается, а с помощью этой акции и во Владимире сделать более менее чище и сделать такие полезные вещи.