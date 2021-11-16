Эксклюзив Сделать мир чуточку чище с помощью творчества решил Николай Абрамов, житель села...

ЭксклюзивСделать мир чуточку чище с помощью творчества решил Николай Абрамов, житель села Караваево Петушинского района.Одно из многочисленных увлечений молодого человека - вязание ковриков крючком. Только вот нитки у него необычные, крайне долговечные, из пластиковых пакетов. "Когда увидел такой способ вязания в интернете", рассказывает Николай, "все пакеты дома изрезал". Теперь друзья и близкие постоянно просят его связать что-нибудь новенькое.Николай Абрамов, житель села Караваево, Петушинский район:- Их можно и в баню, их можно и в душ, потому что они целлофановые. С ними ничего не будет, как с обычными из ниток. Они очень яркие получаются, многоразовые, интересные.- Ты говоришь, что хотел бы акцию во Владимире сделать?- Да, попробовать запустить во Владимире акцию "Дай пакету вторую жизнь". Потому что пакеты мы используем и выкинули, а он очень долго разлагается, а с помощью этой акции и во Владимире сделать более менее чище и сделать такие полезные вещи.