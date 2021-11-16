Фигуранты сдали в пункт приема металла гараж, принадлежащий местному жителю.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража).В конце августа в полицию обратился 44-летний житель Мурома, сообщивший от пропаже находившегося недалеко от дома металлического гаража. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 16 000 рублей.Сотрудники полиции, уточнив информацию, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате личность и местонахождение злоумышленников были установлены через несколько дней.В содеянном мужчины сознались, пояснив, что, проходя мимо гаража, сделали вывод, что он бесхозный и решили сдать в пункт приема металла. Чужое имущество обвиняемые транспортировали при помощи заказанного манипулятора.Вырученные деньги фигуранты потратили на личные нужды.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.