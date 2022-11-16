Более 7 лет во Владимирской области работают передвижные центры здоровья. Инициатор проекта –...

Более 7 лет во Владимирской области работают передвижные центры здоровья. Инициатор проекта – депутат Государственной Думы Григорий Аникеев.Ежедневно передвижные центры здоровья выезжают в населенные пункты региона. Консультации проводят квалифицированные врачи из областного центра. Один из самых востребованных специалистов – эндокринолог.Наталья Осипова, администратор передвижного центра здоровья:- Врачи-эндокринологи ведут регулярно приём в передвижных центрах здоровья. Они очень востребованы. К ним на прием приходят люди разного возраста и получают ответы на свои вопросы. Мы каждый день общаемся с людьми и понимаем, что проект "Передвижные центры здоровья" очень востребован во Владимирской области.Посещать эндокринолога в качестве профилактической меры рекомендуется раз в год. Для людей, имеющих заболевания эндокринной системы, график осмотра составляется врачом индивидуально.Лейла Алимирзаева, эндокринолог:- К нам обращаются люди, у которых есть непосредственно четкие жалобы. Если у них есть усталость, утомляемость, изменение веса за короткий период времени, изменение качества и количества волос, качества ногтей. Мы собираем полный анамнез. Обязательно проходят пальпацию щитовидной железы. И рекомендуем в дальнейшем, если не хватает каких-то лабораторных исследований, сдать сахар крови, гликированный гемоглобин. И сделать УЗИ щитовидной железы в нашем центре.За семь лет работы проекта врачи-эндокринологи провели более четырехсот шестидесяти выездов в разные уголки нашего региона.Татьяна Воробьева, жительница ЗАТО г. Радужный:- Сегодня я приходила к эндокринологу. Такое отношение - очень внимательное, и консультации дают, рекомендации дают. Очень довольна я. И вообще еще хочу сказать огромное, большое спасибо и благодарность нашему народному депутату Государственной Думы Григорию Аникееву за такой созданный проект, за передвижной медицинский центр, который ездит по всей Владимирской области.Все подробности о выездах передвижных центров здоровья вы можете узнать в группе «Милосердие и порядок» в ВКонтакте и на сайте общественной организации. Адрес сайта: www.vpoo-mip.ru