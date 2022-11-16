Сотрудники МЧС провели рейд по домам с печным отоплением в Гусь-Хрустальном районе и напомнили...

Сотрудники МЧС провели рейд по домам с печным отоплением в Гусь-Хрустальном районе и напомнили жителям правила пожарной безопасности.Деревня Дёмино не газифицирована. Дома здесь, в основном, отапливаются дровами. Спасатели посмотрели, в каком состоянии находятся печи и дымоходы, лежат ли рядом предтопочные листы. Готовить оборудование к отопительному сезону нужно заблаговременно, предупреждают пожарные. С начала года в регионе по причине неисправных печей произошло почти триста пожаров. Погибли 14 и пострадали трое человек.Наталья Шепелёва, инженер отделения организации службы, подготовки и пожаротушения 5 пожарно-спасательного отряда:- В ходе рейда мы настоятельно рекомендуем гражданам соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Например, рассказываем о том, какие правила необходимо соблюдать при эксплуатации отопительных печей и бытовых электроприборов, а также как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Оставляем памятки с номерами вызова экстренных служб.