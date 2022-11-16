Житель Ивановской области предстанет перед судом по обвинению в повреждении памятника...

Житель Ивановской области предстанет перед судом по обвинению в повреждении памятника археологии.Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Ивановской области, который обвиняется в повреждении объектов культурного наследия.Как считает следствие, обвиняемый с марта 2021 по июнь 2022 года проводил земляные работы на участке, входящем в границы территории памятника археологии «Культурный слой, валы, рвы города Суздаля», Х-ХIII в.в., XIV-XVII в.в. При этом никаких предварительных археологических исследований он не провел. Хозяин участка лично руководил работой нанятого тракториста и не пытался сохранить объект археологического наследия.В результате, поврежден памятник археологии, государству в лице Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области причинен ущерб на общую сумму более 1,3 млн. рублей.Вину мужчина признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Ущерб полностью возместил. Уголовное дело направлено в Суздальский городской суд, сообщили в пресс-службе СУ следкома по Владимирской области.Фото: https://vladimir.sledcom.ru/