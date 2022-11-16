Мэр столицы Сергей Собянин решил продлить акцию Время ранних до 31 марта 2023 года. Она помогла снизить нагрузку на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях.

Мэр столицы Сергей Собянин решил продлить акцию "Время ранних" до 31 марта 2023 года. Она помогла снизить нагрузку на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях.Благодаря акции многие пассажиры метро решили совершать поездки вне утреннего часа пик. Ежедневно ей пользуются более 100 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.По его словам, самая загруженная линия – Таганско-Краснопресненская – стала свободнее на 6,7%. Ликсутов подчеркнул, что Москва стала первым в России городом, где проводится такая акция.Благодаря акции пассажиры метро могут экономить на поездке до 50%. "Время ранних" действует с открытия подземки до 7:15 и с 8:45 до 9:15.При оплате банковской картой списывается 26 рублей, при использовании электронного кошелька или Face Pay – 23 рубля. По билету "Единый" пассажиру раз в неделю начисляют компенсацию за каждый день.Москва продолжает создавать как можно больше способов оплаты проезда. Так, в городе уже шесть раз , по которой пассажиры могли сэкономить 10 рублей на каждой поездке при использовании карты "Мир".