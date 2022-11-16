16 ноября 2022 года православные верующие вспоминают княгиню Анну Всеволодну, дочь Великого киевского князя Всеволода Ярославовича.

16 ноября 2022 года православные верующие вспоминают княгиню Анну Всеволодну, дочь Великого киевского князя Всеволода Ярославовича.ИСТОРИЯКнягиня Анна Всеволодна была сестрой легендарного русского князя Владимира Мономаха и дочерью Великого киевского князя Всеволода Ярославовича и Византийской принцессы рода Палеологов. На их свадьбе русским князьям подарили знаменитую шапку Мономаха, которой потом всегда венчали на царство Российских императоров.Родители хотели выдать Анну замуж за византийского принца. Когда Анна Всеволодна достигла 12-летия, родители решили выдать ее замуж, но она не послушалась и посвятила свою жизнь служению Богу. По просьбе дочери князь построил в Киеве женский монастырь, который назвали Андреевским. Там была открыта первая в Европе школа, в которой обучали девочек различным ремеслам, пению, танцам, чтению и письму. Сама Анна служила там игуменьей и активно участвовала в церковной и политической жизни государства, в том числе вела переговоры от лица отца с представителями византийской церкви.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИВ народе 16 ноября называют также Аннин день или день Анны Холодной. Если в этот православный праздник ночью искрятся звезды, это к морозу. если иней на траве – к потеплению. Если облака плывут низко над землей – скоро придет стужа. Если корова прячется под навесом, настанет ненастная погода. Если с утра мороз, значит скоро выпадет снег. В народе говорили: "Анна холодная – осень голодная". В этот церковный праздник принято было наблюдать за погодой и делать прогнозы. если дым из трубы валит книзу, скоро оттепель. Если реки уже сковал лед, следующий год будет урожайным.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПРАЗДНИК 16 НОЯБРЯВ этот день нельзя много разговаривать. Люди верили, что это может притянуть к себе негативные эмоции. Не стоит в этот день посещать многолюдные места. После обеда наоборот не стоит оставаться в полном одиночестве. Лучше позвать к себе домой друзей.Мужу и жене в этот православный праздник нельзя ругаться. Такой разлад может привести к разводу. Лучше держать свои эмоции под контролем, особенно, если семья настроена на сохранение брака.Нельзя 16 ноября пускать в дом пришедшего без спроса человека. После его ухода нужно перекрестить входную дверь и порог. Беременным в этот день нельзя работать, иначе ребенок будет беспокойным.