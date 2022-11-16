Эдгард Запашный рассказал о полученной во время репетиции серьезной травме.

Эдгард Запашный рассказал о полученной во время репетиции серьезной травме.Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о нападении тигра во время работы. Животное травмировало артиста, разодрав ему когтями лицо. Все могло бы закончиться куда хуже.На Запашного напал тигр по кличке Рой. Он ударил дрессировщика лапой, после чего звезде пришлось обращаться к врачам и зашивать раны. По словам Эдгарда Запашного, инцидент он считает чистой случайностью. Тигр махнул лапой как раз в тот момент, когда Запашный отвлекся на своего помощника. В итоге дрессировщик поплатился за банальную невнимательность, при этом он не винит тигра в злых намерениях."Это не была его атака для того, чтобы убить меня", – уверяет обожающий свою работу Эдгард Запашный. При это он показал фото, на котором все его лицо в крови, пишет. На фото все выглядело так, словно он пережил схватку с тигром.Напомним, это не первый подобный случай в карьере Запашного. Три года назад его чуть не растерзала тигрица Жанна. ПРи этом Запашный отметил, что это первое нападение тигра за 20 лет, сообщает .Брат дрессировщика Аскольд Запашный сообщил, что Эдгард в настоящее время чувствует себя нормально, передает сайт . Скорее всего, у Запашного после такого инцидента останутся шрамы на лице – под глазом и на веке.