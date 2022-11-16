Проехать от Москвы до Владимира по М-12 в этом году не получится. Это следует из ответа ГК «Автодор» нашему телеканалу. 15 ноября федеральные СМИ подхватили информацию вице-премьера РФ Марата

Проехать от Москвы до Владимира по М-12 в этом году не получится. Это следует из ответа ГК «Автодор» нашему телеканалу. 15 ноября федеральные СМИ подхватили информацию вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что якобы во второй половине декабря уже будет запущен участок платного автобана, который соединит столицу с Владимиром. Мы связались с пресс-службой “Автодора”. Там