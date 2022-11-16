Елена Малышева удивила народ.

Елена Малышева удивила народ.Выпуски шоу "Жить здорово" нередко горячо обсуждаются общественностью. Что уж говорить, некоторые советы, озвученные в программе Елены Малышевой, всплывают даже спустя время.Так, сегодня в СМИ появились детали одного из прошлогодних выпусков. Телеведущая вместе со своими коллегами подняла тему выбора мужских трусов. В эфире показали целое разнообразии нижнего белья, а ведущие признали, что предмет личной гигиены превратился в настоящее мужское достоинство, ведь выбор теперь напрямую зависит от вкусовых предпочтений.К примеру, как сказала телемедик, кому-то из мужчин хочется "попкой вильнуть", поэтому они покупают танги. В это самое достоинство руками вцепилась Елена Малышева: она схватила боксеры. Внимание к этой модели она привлекла не случайно. В студии появилась толпа полуголых юнцов, прикрывших свои интимные места разными трусами. Эксперты в эфире объяснили, что от выбора белья зависит активность сперматозоидов. Причем самыми безопасными в этом плане являются "семейники".А еще, по словам теледоктора Германа Гандельмана, мужчинам полезно на ночь снимать белье. Так что, звезда "Жить здорово" своим очередным интересным выпуском шоу пригласила юнцов в постель, предварительно раздевшись догола."Спать без трусов – это правильно!", – такой лозунг прозвучал в эфире программы Елены Малышевой.