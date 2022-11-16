Военные корреспонденты РИА Новости побывали на позициях бойцов ЧВК Вагнер под Бахмутом. Русские добровольцы рассказали журналистам, за счет чего им удается продвигаться к городу, превращенному противником в непреступную крепость.

Военные корреспонденты РИА Новости на позициях бойцов ЧВК "Вагнер" под Бахмутом. Русские добровольцы рассказали журналистам, за счет чего им удается продвигаться к городу, превращенному противником в непреступную крепость.Украинская армия использует все доступные резервы для удержания Бахмута под своим контролем. Однако "музыканты" планомерно движутся и выбивают противника с позиций.По словам "вагнеровцев", успешно штурмовать укрепления ВСУ получается в результате атак малыми группами, в том числе в ночное время."Вот, видите, огневая точка одна и вторая. Там был противник, он наблюдал, мы его визуально видели. Подошли, разделились на две группы, и начали заходить. Одна группа прикрывала, вторая зашла.Когда зашли, зашли не прямо, а обошли и зашли с левого фланга. После того как отработали, полностью зачистили лесной массив, было семь пленных и два-три убитых.Суть в том, что пленный противник говорит: "Как так? Мы не можем понять. Две фишки были, наблюдали. И не увидели, как зашли".В чем момент: подошли максимально близко, с ПБС (глушитель для автоматов семейства АК) сняли наблюдателей, и начали аккуратно заходить. Там уже завязался стрелковый бой, в который противник сильно не ввязывался. Они начали оттягиваться к дальним позициям", – рассказал боец.Благодаря подобным операциям удается брать хорошо укрепленные позиции ВСУ под Бахмутом. Сейчас до самого города остается менее двух километров. "Вагнеровцы" продвигаются с южного и юго-восточного направлений.Населенный пункт является важным транспортным узлом, используемым украинскими военными для переброски подкрепления, снабжения оружием и боеприпасами действующих в Донбассе сил. Для его удержания перебрасываются доступные резервы, включая специальные подразделения.