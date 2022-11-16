В марте 2021 года скоропостижно умерла Инна Иванова – жена писателя, сатирика, актера и драматурга Аркадия Инина. Они прожили вместе 61 год и ее кончина стала ударом для знаменитости. А теперь внезапно умер и его младший сын. Причем, по страшному стечению обстоятельств, он скончался в день рождения покойной матери...

В марте 2021 года скоропостижно умерла Инна Иванова – жена писателя, сатирика, актера и драматурга Аркадия Инина. Они прожили вместе 61 год и ее кончина стала ударом для знаменитости. А теперь внезапно умер и его младший сын. Причем, по страшному стечению обстоятельств, он скончался в день рождения покойной матери...Друг 44-летнего Константина Инина – знаменитый фотограф Геннадий Авраменко – на странице в социальной сети поделился воспоминаниями о покойном. Они были дружны."Костя Инин умер. Сказали, что сердце не выдержало. То ли его не хватило на большого во всех отношениях Костю, то ли взорвалось от всего этой происходящего. Костя работал на Украине и не мог не переживать. Избыточный гигант Инин не умел на минималках, если обнимал, то до хруста, если бухал, то до последнего, если стригся, то наголо", – смахивает слезу Авраменко.Напомним, что подробностей смерти 44-летнего наследника юмориста пока мало. Но друзья говорят, что Константин Инин отдыхал в Турции, где и скончался. Причем случилось это 13 ноября, когда его мать – жена Аркадия Инина – отмечала день рождения. Что случилось с сыном Инина выясняют компетентные органы. Пока же известно, что у него не выдержало сердце. И на родину его теперь привезут в цинковом гробу...Но переживет это больной пожилой отец? Ведь, как заверяют друзья, у Инина онкология лимфатических узлов. По слухам, он прошел уже несколько курсов химиотерапии, но коварная болезнь пока не отступает.