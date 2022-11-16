Фигуристка и ведущая Алина Загитова вновь поймала волну негатива в Сети.

Фигуристка и ведущая Алина Загитова вновь поймала волну негатива в Сети.20-летняяфигуристка-одиночница и Олимпийская чемпионка Алина Загитова приостановила своюспортивную деятельность. Сейчас в приоритете девушки карьера телеведущей наПервом канале. Вместе с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой она стала ведущейнового сезона телепроекта "Ледниковый период".Пока на новомпоприще Алина Загитова больше сталкивается с критикой, чем с восхищением. Девушка регулярно подвергается критике в соцсетях — многие считают, что быть ведущей шоу "Ледниковый период" у нее не получается. Об этом напоминает . Достается фигуристке и в социальных сетях — в комментариях активнообсуждается и внешность Алины, и ее поведение.Так, под прицелпопала недавняя фотография Загитовой. По мнению поклонников, снимок получилсянеудачным — Алину будто перекосило от пластики. Всему виной оказался фильтр дляобработки фото, слишком сильно исказивший лицо девушки. Кроме этого,подписчикам микроблога не понравился новый цвет волос фигуристки."Дешевосмотрится", "Зачем ты это сделала", "Не идет, не ваше этотблонд", — написали некоторые подписчики. Другие же сравнили Алину Загитову с ЛейсанЗагитовой, мамой молодой ведущей. По их мнению, 40-летняя тетка выглядитмоложе, чем 20-летняя дочь. Тем не менее, фигуристка не намерена обращатьвнимание на такой негатив в Сети. Она старается оставаться оптимистичной иобщаться только с приятными и дружелюбными подписчиками.