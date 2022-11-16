16 ноября в мэрии города Владимира прошло внеочередное заседание Совета народных депутатов города, на котором глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов единогласно был
<a href="https://33live.ru/novosti/16-11-2022-dmitrij-naumov-edinoglasno-izbran-glavoj-goroda-vladimira.html" target="_blank">Дмитрий Наумов единогласно избран главой города Владимира</a> - 16 ноября в мэрии города Владимира прошло внеочередное заседание Совета народных депутатов города, на котором глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов единогласно был
[url=https://33live.ru/novosti/16-11-2022-dmitrij-naumov-edinoglasno-izbran-glavoj-goroda-vladimira.html]Дмитрий Наумов единогласно избран главой города Владимира[/url] - 16 ноября в мэрии города Владимира прошло внеочередное заседание Совета народных депутатов города, на котором глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов единогласно был