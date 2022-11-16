16 ноября в мэрии города Владимира прошло внеочередное заседание Совета народных депутатов города, на котором глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов единогласно был

16 ноября в мэрии города Владимира прошло внеочередное заседание Совета народных депутатов города, на котором глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов единогласно был избран новым мэром областного центра на ближайшие 5 лет. В конкурсе на пост главы города Владимира принимали участие три кандидата: Дмитрий Наумов – глава администрации Гороховецкого района; Андрей Наумов – заместитель директора