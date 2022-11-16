Заседание горсовета начнется в 10 утра.

Во Владимире 16 ноября депутаты горсовета, скорее всего, назначат главу Гороховецкого района Дмитрия Наумова мэром Владимира. В городском парламенте назначили дату внеочередного заседания.В повестке дня всего один вопрос - об избрании градоначальника. Мероприятие начнётся в 10 утра. Официально на пост претендуют три человека: координатор ЛДПР Владимир Рыкунов, замдиректора департамента экономразвития Андрей Наумов и глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов.Однако на днях президиум регионального политсовета «Единой России» кандидатуру Дмитрия Наумова для утверждения на должность сити-менеджера. С учётом того, что горсовет на 100% состоит из членов партии власти, то шансы других претендентов видятся ничтожными.