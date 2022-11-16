Ранее он руководил Гороховецким районом.

Владимирский горсовет назначил Дмитрия Наумова мэром города. Депутаты начали заседать 16 ноября в 10 утра.В повестке дня оказался всего один вопрос - об избрании градоначальника. Официально на пост претендовали три человека: координатор ЛДПР Владимир Рыкунов, замдиректора департамента экономразвития Андрей Наумов и глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов. Они по очереди представили свое видение развития Владимира. После этого народные избранники перешли к голосованию. В итоге депутаты единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Наумова. Он и возглавит мэрию.Между тем нового главу уже поздравил Александр Авдеев.Он попросил владимирцев поддержать нового руководителя и пообещал ему свою поддержку в реализации полезных для жителей проектов и инициатив.