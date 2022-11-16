Низкие цены на недвижимость компенсируются высокими ставками по ипотеке, уверен эксперт.

Низкие цены на недвижимость компенсируются высокими ставками по ипотеке, уверен эксперт.Пандемия коронавируса и последующие геополитические события серьезным образом повлияли на экономическую ситуацию в мире, что, в свою очередь, ударило по рынку недвижимости в России. К примеру, многие продавцы отложили сделки до лучших времен. Меж тем, цены постепенно начали стабилизироваться, а в скором времени могут пойти вверх.Россиян предупредили о росте цен на недвижимость. По мнению аналитика Константина Барсукова, стоимость жилья на вторичном рынке может пойти вверх до конца следующего года. Меж тем, сегодня оснований для изменения ценовой политики не наблюдается, уверен эксперт.Он подчеркнул, что на данный момент цены на недвижимость могут опуститься еще на 15-20 процентов в отличии он начала текущего года. Однако осенью 2023 года начнется рост для "вторички". Квартиры в новостройках, по мнению аналитика, могут прибавить в стоимости еще раньше. Данная ситуация будет зависеть от действия льготной ипотеки.Эксперт уверен, что застройщики могут отменить скидки на квартиры, если власти продлят льготную ипотеку. На вторичном рынке недвижимости для роста цен нужна "другая реальность". Специалист отметил, что покупатель должен быть уверен, что в будущем доходы позволят ему выплачивать кредит на жилье.На данный момент, по его словам, низкие цены на недвижимость компенсируются высокими ставками по ипотеке. Соответственно, при полной нормализации экономической ситуации и последующем снижении процентов цены на квартиры пойдут вверх.Кстати, заграничная недвижимость продолжает пользоваться популярностью у россиян. Так, по данным портала , тюменцы стали чаще интересоваться покупкой иностранного жилья за последние два месяца.