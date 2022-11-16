Механизм кредитных каникул в России должен быть более масштабным. Не только для мобилизованных и их...

Механизм кредитных каникул в России должен быть более масштабным. Не только для мобилизованных и их семей, а всех, кто столкнулся с трудностями. С такой инициативой выступил Игорь Игошин, депутат Госдумы от Владимирской области. Идею Игоря Игошина поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Ситуация в экономике у нас непростая, и в связи с этим вопрос: не считаете ли Вы, что нужно вернуть более масштабные механизмы кредитных каникул для всех граждан в трудной жизненной ситуации и какая будет в этом роль государства при поддержке банков?Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации:- Спасибо, Игорь Николаевич! Считаем, что нужно вернуть. Мы действительно применяем механизм кредитных каникул в таких кризисных ситуациях. Есть кредитные каникулы по закону, но, кроме того, мы через регуляторные стимулы стимулируем банки предоставлять такие кредитные каникулы, когда в законе не предусмотрены эти случаи.По словам Эльвиры Набиуллиной, кредитные каникулы могут быть не только инструментом антикризисного реагирования, но и постоянным механизмом. Ими могут воспользоваться те, чей доход из-за временных сложностей упал на 30 процентов. По словам руководителя Центробанка, срок кредитных каникул может достигать полугода. Соответствующий законопроект подготовлен. Послаблениями смогут воспользоваться те, кто взял ипотеку или потребительские кредиты.