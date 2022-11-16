Ранее он занимал должность главы администрации Гороховецкого района. Такое решение сегодня приняло...

Ранее он занимал должность главы администрации Гороховецкого района.Такое решение сегодня приняло внеочередное XL заседание Совета народных депутатов XXVIII созыва - единогласно! 23 голоса - за.Напомним, что за день до этого Президиум Регионального политсовета “Единой России” поддержал кандидатуру Дмитрия Наумова на должность главы города Владимира. И после утверждения этого решения Президиумом генсовета партии его направили во Владимирский горсовет.После ухода прежнего главы, Андрея Шохина, на пост сенатора в октябре полномочия главы города Владимира исполнял первый его заместитель Александр Максимов. 31 октября он был назначен врио вице-губернатора Владимирской области. А и.о. главы областного центра стал Владимир Гарев.Депутатам владимирского горсовета сегодня предстояло выбрать главу Владимира из трех кандидатур: Наумов Андрей Николаевич, заместитель директора департамента экономического развития Владимирской области; Наумов Дмитрий Викторович, глава администрации Гороховецкого района; Рыкунов Владимир Владимирович, первый заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР.Депутаты заслушали доклады кандидатов, первым выступил Андрей Наумов. Который рассказал о развитии города в его понимании. Инфраструктура, жильё, транспорт, комфорт для проживания - основные задачи.Следующим с докладом вышел Дмитрий Наумов.Он также высказался про комфорт для жителей, как основу своей работы. Отдельно остановился на вопросах промышленности и экономического росте, сообщил из здания мэрии наш корреспондент.Известно, что Дмитрий Наумов родился в 1979 году в поселке Мстёра Вязниковского района, в рабочей семье. 30 октября ему исполнилось 43 года.Учился сначала в Вязниковском механико–технологическом техникуме на менеджера. Позже закончил отделение факультета «Экономика и управление городским хозяйством» ВлГУ и потом - РАНХиГС по специальности «Муниципальное управление». Женат.Администрацию посёлка Мстёра Дмитрий Викторович возглавил в 2012 году. А до того - работал в мстерской администрации на различных должностях. В 2019-м году Наумов сменил Алексея Бубелу на посту главы Гороховецкого района.Выступления кандидатов на пост главы города закончились выходом на трибуну Владимира Рыкунова. Он пообещал быстро отстреляться, чтобы не задерживать СМИ. Он избрал ведущей тему пассажирского транспорта и запрета точечной постройки.Фото и видео Дмитрия Горкина и ВК Дмитрия Наумова