Поздравляю! - написал Александр Авдеев в своем тг-канале. - Однако самый главный экзамен у него...

"Поздравляю! - написал Александр Авдеев в своем тг-канале. - Однако самый главный экзамен у него впереди – ответственная каждодневная работа, чтобы оправдать надежды жителей.Губернатор отметил, что Дмитрий Викторович приходит во Владимир с большим опытом руководства муниципалитетами разных уровней и свежим взглядом на развитие областной столицы.- У меня вызывает доверие его разумный, спокойный, сбалансированный подход к работе, подчеркнул глава области. Особенно он будет ценен в наше непростое время, когда владимирцам так важно видеть в главе опору. Пригодится новому мэру и его опыт руководства территорией с многочисленными памятниками истории культуры. Необходимо сделать Владимир ещё более привлекательным и комфортным для владимирцев и гостей."Прошу земляков поддержать нового руководителя, - обратился Авдеев к жителям Владимира. - Со своей стороны буду помогать ему в реализации полезных для жителей проектов и инициатив".Фото: пресс-служба АВО