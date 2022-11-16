Так вот почему Дмитрий Нагиев ушел с телевидения. Теперь все стало на свои места.

Так вот почему Дмитрий Нагиев ушел с телевидения. Теперь все стало на свои места.Российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев загадочно исчез с телевизионных экранов и выпал из медиапространства. Это удивило поклонников, ведь ничто не предвещало увольнения. Нагиев на протяжении многих лет вел шоу "Голос" на Первом канале, а вместо него на программе появилась Лариса Гузеева.Сам Дмитрий Нагиев прокомментировал свой уход весьма лаконично, лишь подтвердив увольнение. Причин такого решения он не описал. При этом руководство Первого канала сообщило, что Нагиев давно собирался уйти и решил сделать это после окончания юбилейного десятого сезона.Где теперь работает Нагиев, остается загадкой. Однако на днях блогер и ведущая Настя Ивлеева пролила свет на тайну. В своем аккаунте она показала, что Нагиев не бездельничает. Правда, самого ведущего она не показала. На кадрах было лишь кресло с его фамилией."Ребят, ну я считаю, это уровень. Мистер Нагиев, понимаете, да? Вот такая вот история. И это только малая часть того, как работает Дмитрий Нагиев. А мы тут, видите ли, на табуретках стоим, на ногах весь день", – рассказала Ивлеева.Ивлеева отметила, что это лишь маленькая часть достоинства Нагиева в профессии, с которой он феерично справляется, при этом не выпячивая и не хвастаясь. Ведущая намекнула, что такую профессиональную работу Нагиева должны видеть все.