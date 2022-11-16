До конца года на маршруте будущего МЦД-4 завершится реконструкция станции Переделкино. Она станет современным пригородным вокзалом.

До конца года на маршруте будущего МЦД-4 завершится реконструкция станции Переделкино. Она станет современным пригородным вокзалом.Четвертый Московский центральный диаметр пройдет через 23 района Москвы. Открытие запланировано на конец 2023 – начало 2024 года.Параллельно с работой на маршруте диаметра идет реконструкция пассажирской инфраструктуры. Устаревшие платформы, построенные в советское время, становятся комфортными пригородными вокзалами.Одним из таких вокзалов станет Переделкино. В районе станции проживают более 150 тысяч человек. Она будет обслуживать население района Ново-Переделкино и поселения Внуковское (Троицкий и Новомосковский административный округа).Реконструкция Переделкино завершена на три четверти. Об этом сообщается на портале mos.ru.На Переделкино построят новый подземный вестибюль для пассажиров. Он обеспечит транзит местных жителей через железнодорожные пути. Инфраструктуру приспособят для маломобильных граждан.Территорию вокруг вокзала благоустроят. Вместе с обновлением железнодорожной инфраструктуры устраиваются парковки и велопарковки, удобные автобусные остановки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он напомнил, что поезда на МЦД ходят с короткими интервалами – запоминать расписание не нужно."За счет единой билетной системы и бесплатных пересадок на метрополитен и Московского центрального кольца пассажиры также смогут экономить на проезде в городском транспорте", – сказал заммэра.Напомним, что работы идут и на станции . Она также станет частью четвертого диаметра. Специалисты приводят в порядок тротуары, расширяют пешеходную часть, меняют асфальт на проезжей части и организуют дополнительные парковочные места.Всего в настоящее время будущего МЦД-4. До конца 2022 года работы завершатся на остановочных пунктах Мещерская и Лесной городок.Первые два центральных диаметра открылись в 2019 году. МЦД-1 связал подмосковные города Одинцово и Лобня, МЦД-2 – Подольск и Нахабино.На центральных диаметрах ходят современные поезда "Иволга". МЦД работают по расписанию метрополитена – с 5:30 утра до 1:00 ночи.