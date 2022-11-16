Голосование депутатов по выбору нового главы Владимира прошло без неожиданностей. В Оранжевом доме названо имя нового мэра областного центра. Его выбрали на заседании Совета народных

Голосование депутатов по выбору нового главы Владимира прошло без неожиданностей. В Оранжевом доме названо имя нового мэра областного центра. Его выбрали на заседании Совета народных депутатов среди трех кандидатур. Причем главный фаворит на новую должность, глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов, пришел на заседание Совета после своих конкурентов. Одним из первых слово взял председатель комиссии