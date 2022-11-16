Как оказалось, Ковров – не только город воинской славы, но и юных талантов. Например, этой осенью...

Как оказалось, Ковров – не только город воинской славы, но и юных талантов. Например, этой осенью школьник Назар Шилов встречал День знаний на сцене Колонного зала Кремля в Москве. Его «Звёздное Первое сентября» стало результатом кастинга среди российских детей-певцов. А уже в ноябре из Москвы с дипломом вернулась 8-летняя Мелания Мелкумян. Девочка отлично проявила себя на телевизионном конкурсе «Ты – звезда».Педагог юных певцов – Мария Кушнирова уверена, что все заслуги ребят – это результат их общей ежедневной работы."Вокальные данные, труд, упорство и внимание - вот четыре кита успеха!"Мария Вадимовна - преподаватель эстрадного вокала Ковровской детской музыкальной школы №1 и хормейстер ансамбля "Хорошее настроение. В своё время она окончила ДШИ №2 по классу фортепиано, а премудростям вокала обучалась у Галины Соколовой. С ней же объездила центральный регион, участвуя в различных музыкальных фестивалях.Мария Кушнирова - лауреат всероссийских международных конкурсов, а также пятикратный обладатель высшей награды Гран При:- Я окончила Владимирский музыкальный колледж по специальности "Музыкальное искусство эстрады". Дальше по этому же направлению Институт искусств и художественного образования. Теперь в своей работе опираюсь на мощную школу Ларисы Семиной и Дарии Курпаяниди, а также на знания, полученные у педагогов ВОМК им. А.П.Бородина и Галины Соколовой. Преподаю седьмой год. На данный момент у меня около 80-ти учеников. Кто-то из ребят занимается в группе, а кто-то сольно. В этом году две мои выпускницы также поступили в ВОМК им. А.П.Бородина. А ещё я очень горжусь своими учениками, которые не боятся выступать на большой сцене, участвовать в крупных телевизионных проектах. Это невероятная практика! И общение со звёздами российской эстрады.На фото: Мария Кушнирова- В этом году мой ученик Назар Шилов участвовал в телепроекте "День знаний со звездами" в Кремле. Полный концерт можно было посмотреть на популярном музыкальном канале федерального уровня. А вообще мы часто участвуем в конкурсах, уже давно потеряла счет их количеству. Хочется выделить моих пятерых учеников, обладателей Гран При, это - Назар Шилов, Марина Авдонина и Мелания Мелкумян, Эльвира Кулиева и Татьяна Чижова.Фото из личного архива Марии Кушнировой, в кадре - Мелания Мелкумян- Конечно, одних вокальных данных недостаточно, чтобы вырастить юную звезду. Труд, упорство, внимание - это тоже очень важно. Большое значение уделяю знанию репертуара. Песня должна нравится ученику. Только тогда все "пазлы" сложатся.В начале октября этого года Мария Кушнирова вместе с Назаром Шиловым и Меланией Мелкумян участвовали и в конкурсе "Российская Премьера" в Москве, где было супер профессиональное жюри: музыкальный редактор проекта "Синяя птица" - Марина Андрусенко, известный музыкальный критик - Сергей Соседов, композитор - Александр Ермолов, певица - Ирина Шведова и другие.После выступлений удалось пообщаться c каждым из них. Особенно запомнились комментарии Сергея Соседова, поделилась Мария Кушнирова:- Он отметил "прекрасный голос и дивный тембр" Назара Шилова. Конечно, очень приятно. Ребята много работают, чтобы продемонстрировать всей стране то, на что они способны. И моя главная задача, как педагога, наставлять и направлять. Верим, что впереди нас ждут новые яркие победы.На фото: Мария Кушнирова, Сергей Соседов, Назар ШиловРодительский совет: «Поддерживайте своих юных звёздочек!»Мама 8-летней Мелании Мелкумян – Елена Лесина (юрист по профессии) старается во всём поддерживать свою дочь-певицу. Она считает, что это очень важно для любого талантливого ребёнка:- Любовь к музыке и пению мы заметили у Мелании ещё в годик. Она всё время напевала на своём языке мотив «Мама - первое слово, главное слово в каждой судьбе». А в два года, когда дочь впервые пошла в детский сад, она всю дорогу пела «День Победы». Тут мы поняли, что всё не просто так! В 3 года записали её в вокальный кружок при детском садике. Она пела на утренниках. Музыкальный руководитель в садике посоветовала развивать дочку в этом направлении. Мы пришли на день открытых дверей в ДК и встретили Марию Вадимовну Кушнирову. Совсем скоро она вывела наших четырехлетних малышей на сцену выступать. И дочь стала проявлять себя ещё ярче, задорнее и музыкальнее.На фото: Елена Лесина и МеланияЕлена Лесина считает, что секрет успеха – это сочетание желания петь у ребёнка, таланта и опыта педагога, а также искренней поддержки родителей:- Важно прислушиваться к своему ребёнку, помогать ему во всём, выполнять рекомендации и советы педагога. Ведь мы - одна команда! Я с удовольствием смотрю все выступления дочки, но больше всего мне запомнилось, как на конкурсе «Песни в солдатской шинели» она исполняла военную песню «Белые панамки». Растрогала до слёз! А ещё очень нравится песня на армянском языке «Мой отчий дом». Как сказал член жюри Артур Бэст: «Мелания передала всю боль армянского народа», тут я с ним солидарна. Важно, когда вокалист понимает - о чем поёт. И самое главное, что он может передать эти эмоции своему слушателю.Фото из личного архива Мелании МелкумянФото из личного архива Мелании МелкумянТелевизионные конкурсы очень мотивируют юных звёздочек на победу и дальнейшее развитие, даже "закаляют", уверены Мария Кушнирова и Елена Лесина. Ведь успех – это результат общего труда, где ребёнок действительно становится Центром Вселенной. Правда, в хорошем смысле этой фразы. Иногда, чтобы ярко осветить своим выступлением всё вокруг, необходимо хорошенько поработать над вокалом, номером и личной целью. Что ждёт талантливых детей из Коврова дальше? Как говорится: поживём - увидим. Пока у юных звёзд в планах участие в новых интересных фестивалях, телевизионных конкурсах и получение музыкального образования.Автор текста: Светлана Куганова, фото из личного архива Марии Кушнировой, Елены Леcиной и Мелании Мелкумян