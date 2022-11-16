Все меры по соцподдержке мобилизованных и их семьей на особом контроле - заявила сегодня директор...

Все меры по соцподдержке мобилизованных и их семьей на особом контроле - заявила сегодня директор областного департамента соцзащиты Любовь Кукушкина. Напомним, сейчас каждому мобилизованному жителю области положена выплата в размере ста тысяч рублей.Её можно получить однократно. Если деньги получены в другом регионе, право на выплату во Владимирской области аннулируется. Кроме того, областной бюджет берет на себя расходы за детский сад, а школьники и студенты из семей мобилизованных могут получить бесплатное питание.Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения Владимирской области:- Кто учится в школе с 1-го по 11-ый класс, значит, завтрак и обед. Кто учится в колледжах, училищах, то здесь один раз обед предоставляется бесплатно. Медицинские услуги вне очереди. Самое главное и важное - это, конечно, сегодня востребованы юридические консультации, консультации психологов. Если в общем числе взять, то более 1500 семей воспользовались этим правом.Соцобслуживание для семей мобилизованных также вне очереди. Родственникам-инвалидам 1 и 2-ой группы предоставляются бесплатные соцуслуги на дому. Для детей военнослужащих подготовлено более двухсот бесплатных досуговых мероприятий: мастер-классы, экскурсии, концерты. Подробнее о мерах поддержки можно узнать в центрах помощи. Таких в области уже 22. Их адреса можно найти на сайте департамента соцзащиты населения. Также для мобилизованных, контрактников и добровольцев открыта круглосуточная бесплатная социальная линия. Её номер: 8-800-450-01-21.