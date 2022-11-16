55-летний Филипп Киркоров в соцсетях попытался оправдаться за нашумевшее выступление в Алма-Ате в капроновом лонгсливе и лосинах поверх черных трусов. Стилист Влад Лисовец на премьере третьего сезона сериала KION Тест на беременность объяснил корреспонденту Дни.ру происходящее с королем российской эстрады.

55-летний Филипп Киркоров в соцсетях попытался оправдаться за нашумевшее выступление в Алма-Ате в капроновом лонгсливе и лосинах поверх черных трусов. Стилист Влад Лисовец на премьере третьего сезона сериала KION "Тест на беременность" объяснил корреспонденту "Дни.ру" происходящее с королем российской эстрады."Филипп может позволить себе все! – уверен Влад Лисовец. – Это человек, который имеет право на такие поступки и образы. Он – состоявшийся артист. Главное, чтобы российская аудитория не обвиняла его, не искала в этом какой-то нарочитый скандал".При этом Лисовец заметил, что в этом образе Киркорова было "немножко Шер" (75-летняя американская певица, актриса, кинорежиссер, музыкальный продюсер и автор песен – Прим. ред). "А почему нет? У него хорошая фигура, для его возраста Филипп хорошо выглядит", – заметил стилист.А мог бы он сам появиться на публике в подобном смелом образе? "Если мне заплатить, то я еще и не так могу выйти к людям" – смеется Лисовец.Ранее в интервью актриса и певица Алена Кравец заверяла. что-де королю российской эстрады нечего стесняться. "У него высокий рост, длинные ноги, неплохая для его лет фигура, – считает Алена. – Поэтому имеет право выйти хоть в лосинах, хоть в чулках, хоть в трусах. Он – артист, который делает шоу, развлекает публику. И, может потому он уже столько лет остается в топе, что дает людям возможность обсудить свои песни, костюмы, образ жизни".