Кристина Орбакайте показала публике свой животик.

Кристина Орбакайте показала публике свой животик.В последнее время к семье знаменитой блондинки приковано особое внимание – и все из-за скандального отъезда за границу ее матери Аллы Пугачевой. На время певица буквально пропала – как из соцсетей, так и светской жизни. Увидеть Кристину Орбакайте живьем можно было разве что на ее концертах.Но в конце концов артистка вышла в свет! Вчера публика увидела ее на премьере сериала "Тест на беременность". Уже после показа картины, главная роль в котором, как ни странно, отведена заветным полоскам, певица вышла к фотографам, журналистам и гостям. Общаться, правда, отказалась, зато у народа была прекрасная возможность хорошенько разглядеть звезду.На фотографиях, появившихся в СМИ, Кристина Орбакайте снята как в полный рост, так и крупным планом. Дочь Аллы Пугачевой показала свою идеальную фигурку, продемонстрировав в полуоблегающем платье плоский животик. Внимание к нему, впрочем, приковано из-за интересно принта в виде кинопленки с кадрами: все, кто посмотрел снимки, обнаружили в районе животика двоих – мальчика и девочку.На фотографиях, сделанных крупным планом, звезда выглядит счастливой, однако уже не может скрыть старость: морщины видны невооруженным глазом, так что, вполне возможно, что скоро певица будет над ними работать. А может быть, Кристина Орбакайте решит стареть естественным путем.