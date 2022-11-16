Директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина рассказала об оказании помощи мобилизованным их близким, а также малообеспеченным семьям.
Во Владимирской области малоимущие семьи получат сертификаты на отдых. Директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина рассказала об оказании помощи мобилизованным их близким, а также малообеспеченным семьям.
Так, за 10 месяцев 2022 года 20 семей с детьми получили более 1,9 млрд рублей.
Она добавила, что на поддержку старшего поколения в текущем году направлено 239 млн рублей. Сейчас социальные услуги получают более 78 тысяч владимирцев.
Регион продолжает выплачивать мобилизованным по 100 тысяч рублей.
«Средства перечисляются на следующий день после того, как полные списки с данными военнослужащих поступают в ведомство», - подчеркнула госслужащая.
По заявлению родственников дети мобилизованных резервистов подлежат внеочередному зачислению в детские сады и школы, должны быть обеспечены бесплатным питанием в школе и компенсацией родительской платы в детсадах. В 22 центра по оказанию поддержки, которые размещены во всех районах, обратились уже 1500 человек.
Добавим, что в новом году малоимущие многодетные семьи получат сертификаты на отдых на сумму в 35 тысяч рублей. Он будет выдаваться на каждого члена семьи, начиная с четырёх лет. Его можно будет предоставить в организацию, которая занимается оформлением путевок в Краснодарский край. В 2023 году на летний отдых указанной категории владимирцев заложено 150 млн рублей.