Директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина рассказала об оказании помощи мобилизованным их близким, а также малообеспеченным семьям.

Во Владимирской области малоимущие семьи получат сертификаты на отдых. Директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина рассказала об оказании помощи мобилизованным их близким, а также малообеспеченным семьям.Так, за 10 месяцев 2022 года 20 семей с детьми получили более 1,9 млрд рублей.Она добавила, что на поддержку старшего поколения в текущем году направлено 239 млн рублей. Сейчас социальные услуги получают более 78 тысяч владимирцев.Регион продолжает выплачивать мобилизованным по 100 тысяч рублей.«Средства перечисляются на следующий день после того, как полные списки с данными военнослужащих поступают в ведомство», - подчеркнула госслужащая.По заявлению родственников дети мобилизованных резервистов подлежат внеочередному зачислению в детские сады и школы, должны быть обеспечены бесплатным питанием в школе и компенсацией родительской платы в детсадах. В 22 центра по оказанию поддержки, которые размещены во всех районах, обратились уже 1500 человек.Добавим, что в новом году малоимущие многодетные семьи получат сертификаты на отдых на сумму в 35 тысяч рублей. Он будет выдаваться на каждого члена семьи, начиная с четырёх лет. Его можно будет предоставить в организацию, которая занимается оформлением путевок в Краснодарский край. В 2023 году на летний отдых указанной категории владимирцев заложено 150 млн рублей.