Доводы мэрии оказались неубедительными. Управление ЖКХ города Владимира пыталось обжаловать решение Октябрьского райсуда о незамедлительном расселении жителей из аварийного дома на

Доводы мэрии оказались неубедительными. Управление ЖКХ города Владимира пыталось обжаловать решение Октябрьского райсуда о незамедлительном расселении жителей из аварийного дома на Большой Нижегородской 63в. Здание признали аварийным еще в 2018 году. Расселить его планировалось в 25-м году. Однако жителей дома такие сроки не устраивали. Люди жаловались на невозможные и опасные для проживания условия: постоянные протечки