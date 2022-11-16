Отдыхая в южном санатории, Лариса Гузеева решила совершить доброе дело.
Отдыхая в южном санатории, Лариса Гузеева решила совершить доброе дело.
Ведущая и главный
символ телешоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева устроила себе
небольшой отпуск. Она отправилась в санаторий, где проводит время на свежем
воздухе. Неожиданно для всех практически перед отъездом Лариса Гузеева стала
мамой приемных малышей — бездомных собачек в парке.
"Мы с моей доброй
крестной, которая купила сосисочки, пришли в парк и кормили вот этих собачек…
Вот они мои сладкие, как же я их люблю!" — трогательно комментировала
видео Лариса Гузеева.
К сожалению, материнская
забота о собачках длилась считанные минуты. Ведущая так и не надумала забрать
кого-нибудь из дворняг к себе в Москву. Возможно, причина кроется в уже живущей
в доме Ларисы питомице Жуже, а, может быть, звезде просто не хватило смелости принять ответственное
решение.
Некоторые
поклонники заметили, что не дождавшаяся внуков 63-летняя Лариса Гузеева могла бы заняться благородным делом и обеспечить
дворняжкам достойную жизнь. Так уже поступила другая телеведущая Ольга Орлова.
В свои 45 лет она успевает и строить карьеру, и защищать животных, и даже готовиться
к скорому материнству.
Ну а пока Лариса
Гузеева просто общается с собачками в парке. В свойственной манере ведущая
пошутила, что животные оказались добрыми и ласковыми, в отличие от некоторых людей.
Неудивительно, что Гузеевой пришло в голову такое сравнение. По долгу службы ей
приходится общаться с большим количеством совершенно разных персонажей.