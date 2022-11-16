Отдыхая в южном санатории, Лариса Гузеева решила совершить доброе дело.

Отдыхая в южном санатории, Лариса Гузеева решила совершить доброе дело.Ведущая и главныйсимвол телешоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева устроила себенебольшой отпуск. Она отправилась в санаторий, где проводит время на свежемвоздухе. Неожиданно для всех практически перед отъездом Лариса Гузеева сталамамой приемных малышей — бездомных собачек в парке."Мы с моей добройкрестной, которая купила сосисочки, пришли в парк и кормили вот этих собачек…Вот они мои сладкие, как же я их люблю!" — трогательно комментировалавидео Лариса Гузеева.К сожалению, материнскаязабота о собачках длилась считанные минуты. Ведущая так и не надумала забратького-нибудь из дворняг к себе в Москву. Возможно, причина кроется в уже живущейв доме Ларисы питомице Жуже, а, может быть, звезде просто не хватило смелости принять ответственноерешение.Некоторыепоклонники заметили, что не дождавшаяся внуков 63-летняя Лариса Гузеева могла бы заняться благородным делом и обеспечитьдворняжкам достойную жизнь. Так уже поступила другая телеведущая Ольга Орлова.В свои 45 лет она успевает и строить карьеру, и защищать животных, и даже готовитьсяк скорому материнству.Ну а пока ЛарисаГузеева просто общается с собачками в парке. В свойственной манере ведущаяпошутила, что животные оказались добрыми и ласковыми, в отличие от некоторых людей.Неудивительно, что Гузеевой пришло в голову такое сравнение. По долгу службы ейприходится общаться с большим количеством совершенно разных персонажей.