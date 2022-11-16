Житель Челябинска насмерть замерз в лесу по пути из села в город. По данным , он более суток провел на морозе. Вечером 15 ноября мужчина пошел из села Долгодеревенское в Челябинск, на утро он ..

Житель Челябинска насмерть замерз в лесу по пути из села в город. По данным , он более суток провел на морозе.Вечером 15 ноября мужчина пошел из села Долгодеревенское в Челябинск, на утро он перестал отвечать на звонки. Тогда родственники обратились к спасателям, которые и обнаружили насмерть замерзшего 34-летнего мужчину. Об этом сообщает .