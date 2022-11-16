Следственный комитет РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Ивановской области, обвиняемого в повреждении объекта культурного

Следственный комитет РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Ивановской области, обвиняемого в повреждении объекта культурного наследия в Суздале. По данным следствия, мужчина с марта 2021 года по июнь 2022 года без проведения предварительного археологического исследования «давал нанятому им машинисту-трактористу указание на проведение земляных работ по подрезке грунта на участке».